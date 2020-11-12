Мировые цены на нефть растут

08:47 Источник: RT

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,46%, составив $41,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 0,39% — до $43,97 за баррель.

11 ноября цена Brent в ходе торгов поднялась выше $45 за баррель.