РФ может вынести ситуацию с отравлением Навального на обсуждение в СБ ООН

09:00 Источник: Эхо Москвы

Россия может вынести ситуацию с отравлением Алексея Навального на обсуждение в Совбезе ООН. Это допустил постпред при международной организации Василий Небензя. По его словам, Москва не пытается уйти от разговора на эту тему. В разговоре с агентством РИА Новости дипломат высказал мнение, что другие челны Совбеза побаиваются это обсуждать, так как понимают, что «все может быть развернуто и в другую сторону».

Навальный пробыл в коме почти три недели после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. После того, как оппозиционера перевезли в берлинскую клинику, Германия заявила о его отравлении веществом класса «Новичок». В России говорили от отсутствии яда. Эхо Москвы