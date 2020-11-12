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РФ может вынести ситуацию с отравлением Навального на обсуждение в СБ ООН

09:00 12.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия может вынести ситуацию с отравлением Алексея Навального на обсуждение в Совбезе ООН. Это допустил постпред при международной организации Василий Небензя. По его словам, Москва не пытается уйти от разговора на эту тему. В разговоре с агентством РИА Новости дипломат высказал мнение, что другие челны Совбеза побаиваются это обсуждать, так как понимают, что «все может быть развернуто и в другую сторону».

Навальный пробыл в коме почти три недели после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. После того, как оппозиционера перевезли в берлинскую клинику, Германия заявила о его отравлении веществом класса «Новичок». В России говорили от отсутствии яда.  Эхо Москвы

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