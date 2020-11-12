Исследования показывают рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах - Роспотребнадзор

08:54 Источник: RT

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян рассказал о результатах второго этапа программы по исследованию популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах России.

Он отметил, что исследования, которые проводились в сентябре — октябре в 26 регионах страны, показывают рост уровня популяционного иммунитета.