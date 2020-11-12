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НОВОСТИ

Российским гражданам могут позволить управлять автомобилем с 17 лет

09:05 12.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

МВД намерено позволить российским гражданам управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия поездки совершать только в сопровождении «водителя-наставника». Об этом говорит направленный в правительство законопроект, предполагающий и другие масштабные изменения в области подготовки автомобилистов. Так, доступ за руль грузовых машин получат лишь граждане, имеющие минимум годовой опыт вождения. Иностранцам, чтобы поменять свои права категории D на российское удостоверение, достаточно будет изучить самостоятельно правила и сдать внутренний экзамен в автошколе.  Коммерсантъ

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