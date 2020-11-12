Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад - Белоусов
09:20 12.11.2020 Источник: Газета.Ru
Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА «Новости».
«COVID, он с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на полтора года назад — так вот если просто взять и говорить», — сказал Белоусов.
Вице-премьер добавил, что больший удар пришелся по сфере пассажирского транспорта.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Газета.Ru
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