Трамп не будет признавать поражение на выборах даже после подсчета голосов - NBC News

09:32 Источник: Газета.Ru

Несколько советников президента США Дональда Трампа полагают, что он не признает свое поражение на выборах главы государства даже после окончательного подсчета всех голосов, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Однако, как считают советники американского лидера, вместе с тем политик может перестать оспаривать результаты выборов.

«Не ждите, что он признает. Он скажет что-то вроде: «Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю», — сказал один из высокопоставленных советников Трампа.

Другой его советник заявил, что политик все-таки признает результаты выборов.

По словам еще одного помощника Трампа, действующий глава Белого дома «понимает, что вероятность изменения результатов почти равна нулю».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Газета.Ru