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НОВОСТИ

Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала

10:00 12.11.2020

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT. «Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — отмечается в обращении. Законодатель подчеркнул, что, по данным Счётной палаты, в период с января по июль текущего года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Фёдоров уточнил, что, по мнению экспертов, индексация маткапитала могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости в России.

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