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НОВОСТИ

В Белоруссии с мая было заведено 900 уголовных дел, связанных с выборами президента - правозащитники

10:05 12.11.2020 Источник: Эхо Москвы

В Белоруссии, по подсчетам правозащитников, с мая было заведено 900 уголовных дел, связанных с выборами президента. Как сообщает центр «Весна» фигурантами стали кандидаты и сотрудники их штабов, а также участники акций протеста. Чаще всего, по данным правозащитников, заводят дела по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении силовикам и насилии в их отношении, а также организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

По подсчетам «Весны» за полгода, прошедших с начала президентской кампании, в республике задержали в общей сложности более 1600 человек.  Эхо Москвы

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