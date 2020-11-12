Индия и Китай договорились о выводе тяжелого вооружения из зоны Ладакха - СМИ
10:20 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и Китай договорились об отводе бронетехники, артиллерии и другого тяжелого вооружения из точек соприкосновения в восточном Ладакхе на линии фактического контроля между двумя странами. Об этом в четверг сообщает газета "Таймс оф Индиа" со ссылкой на индийские военные источники.
"Отвод вооружения пройдет в три этапа из района Пангонг- Цо - Чушул в восточном Ладакхе. Это станет большим шагом к разрядке продолжающейся семь месяцев военной напряженности в этом высокогорном районе", - цитирует издание заявление источников.
По их словам, сейчас индийские и китайские военные ежедневно обсуждают по горячей линии условия и последовательность взаимных действий по отводу вооружения на основе договоренностей, достигнутых на состоявшемся 6 ноября последнем раунде двусторонних военно-дипломатических переговоров.
Во вторник главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Нараване заявил, что отвод войск в Ладакхе готовится в соответствии с политическими директивами, полученными после встречи глав МИД и оборонных ведомств Индии и Китая в сентябре в Москве.
Ситуация в Восточном Ладакхе на индийско-китайской границе обострилась после того, как в мае и июне там произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе. Численность индийской группировки в Ладакхе составляет 50 тыс. военнослужащих.
Новости
- 11:20 12.11.2020
- Главу карельского "Мемориала" Дмитриева снова будут судить в Петрозаводске
- 11:05 12.11.2020
- Следствие сообщило об аресте десяти армянских оппозиционеров после митинга в Ереване
- 11:00 12.11.2020
- В России за сутки выявили 21 608 заразившихся коронавирусом
- 10:32 12.11.2020
- В партии «Коммунисты России» объяснили идею увеличить новогодние каникулы
- 10:07 12.11.2020
- Все предприятия En+ Group получили от Минэнерго РФ паспорта готовности к отопительному сезону
- 10:05 12.11.2020
- В Белоруссии с мая было заведено 900 уголовных дел, связанных с выборами президента - правозащитники
- 10:00 12.11.2020
- Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала
- 09:46 12.11.2020
- Собянин рассказал о запуске в Москве новой версии "Электронного дома"
- 09:32 12.11.2020
- Трамп не будет признавать поражение на выборах даже после подсчета голосов - NBC News
- 09:20 12.11.2020
- Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад - Белоусов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать