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Индия и Китай договорились о выводе тяжелого вооружения из зоны Ладакха - СМИ

10:20 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Китай договорились об отводе бронетехники, артиллерии и другого тяжелого вооружения из точек соприкосновения в восточном Ладакхе на линии фактического контроля между двумя странами. Об этом в четверг сообщает газета "Таймс оф Индиа" со ссылкой на индийские военные источники.

"Отвод вооружения пройдет в три этапа из района Пангонг- Цо - Чушул в восточном Ладакхе. Это станет большим шагом к разрядке продолжающейся семь месяцев военной напряженности в этом высокогорном районе", - цитирует издание заявление источников.

По их словам, сейчас индийские и китайские военные ежедневно обсуждают по горячей линии условия и последовательность взаимных действий по отводу вооружения на основе договоренностей, достигнутых на состоявшемся 6 ноября последнем раунде двусторонних военно-дипломатических переговоров.

Во вторник главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Нараване заявил, что отвод войск в Ладакхе готовится в соответствии с политическими директивами, полученными после встречи глав МИД и оборонных ведомств Индии и Китая в сентябре в Москве.

Ситуация в Восточном Ладакхе на индийско-китайской границе обострилась после того, как в мае и июне там произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе. Численность индийской группировки в Ладакхе составляет 50 тыс. военнослужащих.

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