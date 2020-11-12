В партии «Коммунисты России» объяснили идею увеличить новогодние каникулы

10:32 Источник: Газета.Ru

Продление новогодних каникул позволит выиграть время, чтобы подготовить вакцину от коронавируса. Об этом заявил член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в беседе с «Московским комсомольцем».

«Необходимо снизить контакты между людьми, чтобы вакцина успела подойти раньше, чем мы выйдем на плато по коронавирусу», — объяснил политик.

Он добавил, что партия попросила правительство продумать механизм оплаты дополнительных праздничных дней тем, кто работает вне бюджетной сферы.

Ранее «Коммунисты России» предложили продлить новогодние каникулы на две недели (до 24 января) с сохранением зарплаты. Газета.Ru