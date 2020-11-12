Собянин рассказал о запуске в Москве новой версии "Электронного дома"

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Онлайн-платформа «Электронный дом», позволяющая жителям голосовать по вопросам управления домами, в которых они живут, выходит в обновленной версии. По словам мэра Сергея Собянина, с сегодняшнего дня, собственники квартир, дома которых включены в план проведения капремонта на 2022 год, смогут провести общее собрание в электронном виде. «Если раньше длительность голосования составляла фиксированные пять дней, то теперь жители могут сами определить комфортный для принятия решения срок - от семи до 60 дней», - отмечает градоначальник на своем сайте.

Напомним, пилотный проект «Электронный дом» стартовал в январе 2018 года. Его задача – перевести в электронный формат обсуждение необходимых в жилых домах изменений. Предполагается, что он позволит заменить традиционные собрания с очными голосованиями и обходом квартир на более современные виды коммуникации. «Принять решение о переводе общих собраний в электронный вид было непросто, - констатирует мэр. - Для этого нужно было хотя бы раз собраться вместе и проголосовать по старинке - расписавшись в подписном листе. Но даже с этим ограничением «Электронный дом» оказался востребован москвичами. За два года к проекту присоединились жители примерно 10% многоквартирных домов. А в 102 домах собственники квартир смогли организовать общее собрание и перевели управление своим домом в электронный формат».