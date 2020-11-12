0
0
45
НОВОСТИ

Собянин рассказал о запуске в Москве новой версии "Электронного дома"

09:46 12.11.2020

Онлайн-платформа «Электронный дом», позволяющая жителям голосовать по вопросам управления домами, в которых они живут, выходит в обновленной версии. По словам мэра Сергея Собянина, с сегодняшнего дня, собственники квартир, дома которых включены в план проведения капремонта на 2022 год, смогут провести общее собрание в электронном виде. «Если раньше длительность голосования составляла фиксированные пять дней, то теперь жители могут сами определить комфортный для принятия решения срок - от семи до 60 дней», - отмечает градоначальник на своем сайте.

Напомним, пилотный проект «Электронный дом» стартовал в январе 2018 года. Его задача – перевести в электронный формат обсуждение необходимых в жилых домах изменений. Предполагается, что он позволит заменить традиционные собрания с очными голосованиями и обходом квартир на более современные виды коммуникации. «Принять решение о переводе общих собраний в электронный вид было непросто, - констатирует мэр. - Для этого нужно было хотя бы раз собраться вместе и проголосовать по старинке - расписавшись в подписном листе. Но даже с этим ограничением «Электронный дом» оказался востребован москвичами. За два года к проекту присоединились жители примерно 10% многоквартирных домов. А в 102 домах собственники квартир смогли организовать общее собрание и перевели управление своим домом в электронный формат».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 12.11.2020
Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала
0
0
09:32 12.11.2020
Трамп не будет признавать поражение на выборах даже после подсчета голосов - NBC News
0
81
09:20 12.11.2020
Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад - Белоусов
0
94
09:05 12.11.2020
Российским гражданам могут позволить управлять автомобилем с 17 лет
0
100
09:00 12.11.2020
РФ может вынести ситуацию с отравлением Навального на обсуждение в СБ ООН
0
134
08:54 12.11.2020
Исследования показывают рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах - Роспотребнадзор
0
145
08:47 12.11.2020
Мировые цены на нефть растут
0
131
08:34 12.11.2020
В США приготовили новые санкции за "Северный поток-2" - СМИ
0
168
08:25 12.11.2020
Главный инфекционист Минска вошел в Координационный совет белорусской оппозиции
0
162
08:20 12.11.2020
Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января
0
146

Возврат к списку