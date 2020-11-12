Собянин рассказал о запуске в Москве новой версии "Электронного дома"
09:46 12.11.2020
Онлайн-платформа «Электронный дом», позволяющая жителям голосовать по вопросам управления домами, в которых они живут, выходит в обновленной версии. По словам мэра Сергея Собянина, с сегодняшнего дня, собственники квартир, дома которых включены в план проведения капремонта на 2022 год, смогут провести общее собрание в электронном виде. «Если раньше длительность голосования составляла фиксированные пять дней, то теперь жители могут сами определить комфортный для принятия решения срок - от семи до 60 дней», - отмечает градоначальник на своем сайте.
Напомним, пилотный проект «Электронный дом» стартовал в январе 2018 года. Его задача – перевести в электронный формат обсуждение необходимых в жилых домах изменений. Предполагается, что он позволит заменить традиционные собрания с очными голосованиями и обходом квартир на более современные виды коммуникации. «Принять решение о переводе общих собраний в электронный вид было непросто, - констатирует мэр. - Для этого нужно было хотя бы раз собраться вместе и проголосовать по старинке - расписавшись в подписном листе. Но даже с этим ограничением «Электронный дом» оказался востребован москвичами. За два года к проекту присоединились жители примерно 10% многоквартирных домов. А в 102 домах собственники квартир смогли организовать общее собрание и перевели управление своим домом в электронный формат».
НОВОСТИ
- 10:00 12.11.2020
- Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала
- 09:32 12.11.2020
- Трамп не будет признавать поражение на выборах даже после подсчета голосов - NBC News
- 09:20 12.11.2020
- Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад - Белоусов
- 09:05 12.11.2020
- Российским гражданам могут позволить управлять автомобилем с 17 лет
- 09:00 12.11.2020
- РФ может вынести ситуацию с отравлением Навального на обсуждение в СБ ООН
- 08:54 12.11.2020
- Исследования показывают рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах - Роспотребнадзор
- 08:47 12.11.2020
- Мировые цены на нефть растут
- 08:34 12.11.2020
- В США приготовили новые санкции за "Северный поток-2" - СМИ
- 08:25 12.11.2020
- Главный инфекционист Минска вошел в Координационный совет белорусской оппозиции
- 08:20 12.11.2020
- Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать