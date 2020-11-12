Все предприятия En+ Group получили от Минэнерго РФ паспорта готовности к отопительному сезону
10:07 12.11.2020
Все предприятия компании En+ Group, вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии, получили паспорта о готовности к работе в отопительный период 2020/21 годов. Приказы подписаны Министерством энергетики РФ и подтверждают полную готовность объектов En+ Group к отопительному сезону во всех регионах присутствия.
Документ Минэнерго России получили Красноярская ГЭС, "Байкальская энергетическая компания", "ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация", Автозаводская ТЭЦ, "ЕвроСибЭнерго - тепловая энергия", входящие в состав En+ Group. Все предприятия получили паспорта в срок в соответствии с требованиями, установленным правилами подготовки к отопительному зимнему периоду Минэнерго России.
"Подготовка к сезону максимальных нагрузок наложилась на обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, однако все подразделения En+ Group успешно справились с поставленными задачами, и компания вступает в новый отопительный сезон с необходимым уровнем подготовки, - сообщил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - Благодаря соблюдению противоэпидемических норм для всех сотрудников были созданы безопасные условия, при этом необходимые работы были проведены вовремя или с опережением сроков".
В рамках подготовки к зимнему сезону на энергообъектах En+ Group создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона 2020/21 годов. Кроме того, на всех предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок. Получение паспортов Минэнерго России подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети En+ Group готовы к работе в условиях низких температур.
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