В России за сутки выявили 21 608 заразившихся коронавирусом
11:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 21 608, общее число выявленных случаев выросло до 1 858 568, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся увеличился с 1,1% до 1,2%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 18 811, это новый максимум с начала пандемии. Всего вылечились от инфекции 1 388 168 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших увеличилось до 74,7% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 439 против 432 днем ранее, это максимум летальных исходов за сутки с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 32 032 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.
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