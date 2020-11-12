Следствие сообщило об аресте десяти армянских оппозиционеров после митинга в Ереване
11:05 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, глава "Родины", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участия в незаконном собрании. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении.
"Высокопоставленные должностные лица, а также другие лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в ССС по факту организации или участия в незаконном собрании. В частности, арестованы Гагик Царукян, Гарник Исагулян, Сурен Суренянц, Гегам Манукян, Давид Амбарцумян, Ара Саакян, Артур Ванецян, Эдуард Шармазанов, Артур Казинян и Ишхан Сагателян", - отмечается в сообщении.
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