Главу карельского "Мемориала" Дмитриева снова будут судить в Петрозаводске

11:20 Источник: Интерфакс

Первое заседание горсуда по новому рассмотрению дела в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева назначено на 24 ноября, сообщается на сайте "Мемориала".

"Это будет третий по счету судебный процесс по одним и тем же обвинениям. Суд уже дважды признал Дмитриева невиновным в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери", - говорится на сайте правозащитной организации "Мемориал".

Новое рассмотрение дела историка Дмитриева будет вести судья Петрозаводского горсуда Екатерина Хомякова.

Как сообщалось, 29 сентября Верховный суд Карелии изменил приговор лидеру регионального отделения "Мемориала", историку Дмитриеву, увеличив срок наказания с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Речь идет о приемной дочери историка. Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву - об изготовлении детской порнографии, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и хранении фрагментов ружья, - суд отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.

Как заявлял "Интерфаксу" адвокат Дмитриева, приговор будет обжалован. Ранее сообщалось, что 28 сентября 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В суде заявили, что общественность не вправе просить перенести дело в другой регион.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств.

Дмитриев вины не признает. Его судили дважды.