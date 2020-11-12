Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
11:32 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция продолжает подготовку к развертыванию приобретенных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Мы продолжаем проверку и подготовку систем [С-400] в соответствии с нашими планами", - приводит его слова Анатолийское агентство.
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