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НОВОСТИ

Минобороны Турции убеждено, что ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе

12:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг вновь заявил, что военнослужащие республики будут участвовать вместе с РФ в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Заявление министра приводит телеканал "Си-эн-эн тюрк".

"Турция займет место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и контроля выполнения [мирного] соглашения [в Карабахе]", - сказал он.

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