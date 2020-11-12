Минобороны Турции убеждено, что ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг вновь заявил, что военнослужащие республики будут участвовать вместе с РФ в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Заявление министра приводит телеканал "Си-эн-эн тюрк".

"Турция займет место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и контроля выполнения [мирного] соглашения [в Карабахе]", - сказал он.