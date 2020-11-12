Минобороны Турции убеждено, что ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе
12:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг вновь заявил, что военнослужащие республики будут участвовать вместе с РФ в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Заявление министра приводит телеканал "Си-эн-эн тюрк".
"Турция займет место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и контроля выполнения [мирного] соглашения [в Карабахе]", - сказал он.
НОВОСТИ
- 13:05 12.11.2020
- Пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате" с элементами прямой линии - Песков
- 13:00 12.11.2020
- Около 40% женатых российских мужчин готовы взять отпуск по уходу за ребенком - опрос
- 12:32 12.11.2020
- Следующий год может стать прорывным для восстановления роста экономики - глава РФПИ
- 12:20 12.11.2020
- Больше половины французов нарушают режим самоизоляции - опрос
- 12:05 12.11.2020
- Более 55% россиян готовы уйти на работу к конкурентам, если будет зарплата выше - опрос
- 11:49 12.11.2020
- "Зеленый день" Сбера впервые стал международным
- 11:32 12.11.2020
- Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
- 11:20 12.11.2020
- Главу карельского "Мемориала" Дмитриева снова будут судить в Петрозаводске
- 11:05 12.11.2020
- Следствие сообщило об аресте десяти армянских оппозиционеров после митинга в Ереване
- 11:00 12.11.2020
- В России за сутки выявили 21 608 заразившихся коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать