Более 55% россиян готовы уйти на работу к конкурентам, если будет зарплата выше - опрос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины россиян готовы уйти на работу к конкурентам, если там будет зарплата выше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на портале Роструда "Работа в России".

"Больше половины россиян (55%) готовы уйти к конкурентам, если те предложат зарплату выше. Для многих одним из ключевых условий для принятия такого решения является повышение в должности. Так ответили 15% респондентов. Столько же участников опроса сообщили, что готовы перейти в конкурирующую фирму, если там предложат привлекательный соцпакет, включающий компенсации на лечение и отдых, ДМС и другие блага", - говорится в сообщении.

При этом размер предложенной зарплаты тоже имеет значение. Больше половины россиян (51%) согласятся на переход к конкуренту, если поступит предложение о повышении зарплаты на 30%. Каждый третий (31%) сменит работодателя при условии роста дохода не менее чем на 50%. Увеличения зарплаты на 10% достаточно для 7% респондентов.

"Вместе с тем 15% респондентов считают переход к конкурентам некорректным. А примерно каждый пятый (19%), получивший такое предложение, отказался от него", - следует из опроса.

В то же время 64% россиян поддерживают дружеские отношения с коллегами из компаний-конкурентов и не видят в этом ничего страшного. При этом 36% воздерживаются от приятельских отношений с конкурентами.

Опрос портала Роструда "Работа в России" проводился в октябре текущего года. В нем приняли участие более 52 тыс. человек во всех регионах России.