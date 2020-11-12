Больше половины французов нарушают режим самоизоляции - опрос

12:20 Источник: Интерфакс

Больше половины французов заявили, что уже как минимум один раз нарушили введенный с 30 октября режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные опроса Ifop.

По его результатам, 60% опрошенных нарушали правила. Отмечается, что это на 27 процентных пунктов больше, чем во время первого повсеместного карантина весной этого года.

Так, 24% французов признались, что они указывали в документах не соответствующую действительности причину необходимости выйти из дома. Еще 17% во время прогулки отходили от дома дальше, чем позволено. Кроме того, 23% навещали своих родственников, а 20% - друзей.

Опрос также показывает ухудшение настроения среди французов из-за действующих мер. Так, 28% респондентов определили свое настроение как плохое, тогда как годом ранее этот показатель в ноябре составлял лишь 16%.

Исследование проводилось онлайн. В нем приняли участие более 2 тыс. французов.