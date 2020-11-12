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Следующий год может стать прорывным для восстановления роста экономики - глава РФПИ

12:32 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что 2021 год может стать прорывным для восстановления роста мировой экономики.

"Мы хотим восстановления мировой экономики. Мы очень зависим от мировой экономики, добыча нефти зависит от мировой экономики. Мы хотим окончания торговых споров, пандемии коронавируса. Мы заинтересованы в производстве разных вакцин. Мы полагаем, что следующий год может стать прорывным в восстановлении роста экономики", - сказал он в четверг в интервью телеканалу Си-эн-би-си.

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