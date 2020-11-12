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Пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате" с элементами прямой линии - Песков

13:05 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодная большая пресс- конференция президента РФ Владимира Путина готовится, в этом году она пройдет в "необычном формате" и будет включать в себя элементы прямой линии. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс- конференцию президента Путина. <…> Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат", - сказал Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли в новом формате предусмотрены элементы прямой линии, представитель Кремля сказал: "Он [такой замысел] сохраняется, действительно, будет так".

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