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НОВОСТИ

На выплаты нуждающимся семьям с детьми в этом году направят 123 млрд руб. - Мишустин

13:20 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Об этом премьер- министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата, сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей, - сказал он. - Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей".

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