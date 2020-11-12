Возможность участия миротворцев из Турции в миссии в Карабахе не обсуждалась - Песков
13:32 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку, но этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия согласиться на присутствие турецких миротворцев в регионе, представитель Кремля заявил, что "эта тема не обсуждалась".
"Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие <...> Армения и Азербайджан", - сказал Песков, добавив, что "таких договоренностей не было".
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