Возможность участия миротворцев из Турции в миссии в Карабахе не обсуждалась - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку, но этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия согласиться на присутствие турецких миротворцев в регионе, представитель Кремля заявил, что "эта тема не обсуждалась".

"Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие <...> Армения и Азербайджан", - сказал Песков, добавив, что "таких договоренностей не было".