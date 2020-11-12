Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет - Лавров

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие миротворческие миссии не будет направляться на территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров [Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе]", - сказал он.