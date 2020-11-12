Не менее шести мигрантов, включая младенца, утонули у берегов Ливии -ТВ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере шестеро мигрантов, включая шестимесячного ребенка, погибли в результате крушения лодки, на которой они пытались переплыть Сицилийский пролив, отправившись из Ливии. Как сообщает в четверг канал "РАИ-ньюс-24", всего в надувной лодке находились около 100 человек, и они были спасены экипажем судна неправительственной организации Open Arms в ливийских водах.

Факт кораблекрушения и получения сигнала о бедствии подтвердили в итальянской службе береговой охраны. Она направила к судну свой катер для эвакуации двух детей, беременной женщины и молодого человека, состояние здоровья которых вызывали опасения, сообщается в заявлении службы. Минувшей ночью тот же экипаж оказал помощь еще 65 мигрантам, потерпевшим бедствие, сообщается их "Твиттере".

По официальным данным МВД, с начала года в Италию по морю прибыли 30 780 мигрантов, что в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Доставляемые бортами судов НПО спасенные обычно пересаживаются на паромы для прохождения карантина. Однако в последние месяцы сообщалось о многочисленных самостоятельных высадках мигрантов на острове Лампедуза. Выходец из Туниса, устроивший в конце октября резню в соборе в Ницце, в результате которой погибли три человека, как выяснилось, прибыл в Европу незадолго до этого именно через Лампедузу.