Устроивший стрельбу под Воронежем солдат из-за стресса отказался дать показания - адвокат
14:32 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солдат-срочник Антон Макаров, убивший трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, поскольку находится в стрессовом состоянии. Об этом ТАСС в четверг сообщила его адвокат Яна Горюнова.
"В настоящий момент мы с ним показания на даем, мы воспользовались статьей 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии. Как только он придет в себя, нормализуется его психическое и эмоциональное состояние, только после этого он будет давать показания", - сказала она, добавив, что разглашать информацию о признании или не признании вины на данный момент не имеет права.
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