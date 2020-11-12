Евгений Дитрих отказался от губернаторского поста - СМИ

15:00 Источник: РБК

Евгений Дитрих, который 9 ноября был отправлен в отставку с поста министра транспорта, не станет врио губернатора Белгородской области. Дитриху поступало такое предложение, но он от него отказался, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и знакомый бывшего министра.

Еще один близкий к Кремлю собеседник сообщил, что вопрос о назначении Дитриха действительно уже неактуален, но о причинах ему неизвестно.