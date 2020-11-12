Евгений Дитрих отказался от губернаторского поста - СМИ
15:00 12.11.2020 Источник: РБК
Евгений Дитрих, который 9 ноября был отправлен в отставку с поста министра транспорта, не станет врио губернатора Белгородской области. Дитриху поступало такое предложение, но он от него отказался, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и знакомый бывшего министра.
Еще один близкий к Кремлю собеседник сообщил, что вопрос о назначении Дитриха действительно уже неактуален, но о причинах ему неизвестно.
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