Есть основания полагать, что Навальный был отравлен в Германии или в самолете - Лавров

16:00

Россия не может исключать версии об отравлении блогера Алексея Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику "Шарите". Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"У нас есть все основания полагать, что все, что с ним (Навальным) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику "Шарите", - отметил глава МИД РФ.

"Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета, - продолжил Лавров. - Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов".

По оценке главы российского МИД, выдвижение на Западе все новых версий "отравления" Навального при одновременном отказе предоставить результаты его анализов, предъявление Москве требований возбудить уголовное дело вопреки национальному законодательству из-за отсутствия улик, а также введение против нее санкций за отказ верить на слово напоминает "цирк шапито".

Лавров назвал неприемлемым поведение Германии, которая "отказывается показать свои изыскания и при этом обвиняет [Россию] во всех смертных грехах". "При этом вместе с Францией [Берлин] стал главным закоперщиком, главным инициатором обсуждения в Европейском союзе и НАТО вопроса о введении санкций против РФ за дело, которое никак и никем не доказано как нечто содеянное на территории РФ", - заметил он.

"Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения отношений с РФ, - подчеркнул Лавров. - Нас это тревожит. Нас тревожит это в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играла, играет и, судя по всему, собирается опять играть в Европе".