16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Указ подписан в соответствии с постановлением Совета Федерации №355 об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны и в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе на основании совместного заявления от 9 ноября президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер- министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно указу, в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование ВС РФ численностью до 1 960 военнослужащих сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей. Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорнокарабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.