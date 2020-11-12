Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
16:32 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Указ подписан в соответствии с постановлением Совета Федерации №355 об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны и в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе на основании совместного заявления от 9 ноября президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер- министра Армении Никола Пашиняна.
Согласно указу, в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование ВС РФ численностью до 1 960 военнослужащих сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей. Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорнокарабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
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