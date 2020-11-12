При крушении вертолета на Синае погибли пять военнослужащих США, француз и чех - портал
17:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь военнослужащих из состава международного миротворческого контингента на Синае погибли в четверг в результате крушения вертолета-разведчика на юге полуострова. Как сообщил информационный портал "Аль-Яум ас- Сабиа", в числе жертв - пятеро американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии.
По предварительной информации, винтокрылая машина упала из-за технической неисправности.
Многонациональные силы на Синае, не имеющие ооновского статуса, были размещены там в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году. В их составе - военнослужащие из 11 стран, в том числе американцы.
НОВОСТИ
- 11:32 12.11.2020
- Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
- 11:05 10.11.2020
- В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
- 20:00 09.11.2020
- Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
- 09:00 07.11.2020
- АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
- 17:00 06.11.2020
- Руководству военкоматов вернут звания
- 12:32 03.11.2020
- В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
- 09:30 01.11.2020
- В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
- 11:32 30.10.2020
- Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
- 10:22 30.10.2020
- Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен
- 14:12 29.10.2020
- Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать