При крушении вертолета на Синае погибли пять военнослужащих США, француз и чех - портал

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь военнослужащих из состава международного миротворческого контингента на Синае погибли в четверг в результате крушения вертолета-разведчика на юге полуострова. Как сообщил информационный портал "Аль-Яум ас- Сабиа", в числе жертв - пятеро американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии.

По предварительной информации, винтокрылая машина упала из-за технической неисправности.

Многонациональные силы на Синае, не имеющие ооновского статуса, были размещены там в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году. В их составе - военнослужащие из 11 стран, в том числе американцы.