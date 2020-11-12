Экс-губернатор Белых просит заменить оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скопинский районный суд Рязанской области 26 ноября рассмотрит ходатайство осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о замене оставшегося тюремного срока более мягким видом наказания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 26 ноября рассмотрит ходатайство Белых Никиты Юрьевича о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время бывший губернатор отбывает наказание в колонии в Рязанской области.