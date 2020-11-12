Дефицит лекарств в некоторых регионах признали в Кремле

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле признали дефицит лекарств в некоторых регионах. Власти делают всё возможное, чтобы его не возникало, сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, различные меры ограничений вводятся главами регионов в зависимости от динамики, которая наблюдается на территориях.

«Это необходимо для прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах, чтобы избежать дефицита», — пояснил Песков.

Ранее кабмин поручил главам российских регионов при необходимости вводить