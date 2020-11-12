0
0
19
НОВОСТИ

Дефицит лекарств в некоторых регионах признали в Кремле

17:32 12.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле признали дефицит лекарств в некоторых регионах. Власти делают всё возможное, чтобы его не возникало, сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, различные меры ограничений вводятся главами регионов в зависимости от динамики, которая наблюдается на территориях.

«Это необходимо для прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах, чтобы избежать дефицита», — пояснил Песков.

Ранее кабмин поручил главам российских регионов при необходимости вводить

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 12.11.2020
Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
0
85
11:05 10.11.2020
В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
0
325
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
428
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
669
17:00 06.11.2020
Руководству военкоматов вернут звания
0
772
12:32 03.11.2020
В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
0
934
09:30 01.11.2020
В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
0
1050
11:32 30.10.2020
Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
0
1146
10:22 30.10.2020
Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен
0
1096
14:12 29.10.2020
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
0
1051

Возврат к списку