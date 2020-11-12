Дефицит лекарств в некоторых регионах признали в Кремле
17:32 12.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле признали дефицит лекарств в некоторых регионах. Власти делают всё возможное, чтобы его не возникало, сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, различные меры ограничений вводятся главами регионов в зависимости от динамики, которая наблюдается на территориях.
«Это необходимо для прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах, чтобы избежать дефицита», — пояснил Песков.
Ранее кабмин поручил главам российских регионов при необходимости вводить
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