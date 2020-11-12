0
0
95
НОВОСТИ

Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви и всех фигурантов его дела

18:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России в четверг изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и шестерым фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей, передает корр. ТАСС.

"Изменить фигурантам дела меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - постановил судья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 12.11.2020
Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани - источник
0
80
18:20 12.11.2020
Лекух: Москва может себе позволить выйти на рынок займов
0
107
18:18 12.11.2020
Новикомбанк за 9 месяцев получил прибыль 10,5 млрд руб.
0
97
17:32 12.11.2020
Дефицит лекарств в некоторых регионах признали в Кремле
0
189
17:12 12.11.2020
Экс-губернатор Белых просит заменить оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание
0
189
17:00 12.11.2020
При крушении вертолета на Синае погибли пять военнослужащих США, француз и чех - портал
0
190
16:32 12.11.2020
Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
0
281
16:12 12.11.2020
Заявление Небензи о выходе России из ОЗХО являются прямым последствием отравления Навального - Жданов
0
281
16:00 12.11.2020
Есть основания полагать, что Навальный был отравлен в Германии или в самолете - Лавров
0
322
15:32 12.11.2020
В Госдуме призвали за мат в общественном месте ввести уголовную ответственность
0
281

Возврат к списку