Новикомбанк за 9 месяцев получил прибыль 10,5 млрд руб.

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Согласно отчетности по РСБУ по итогам 9 месяцев 2020 года Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 10,5 млрд руб, рост составляет 31% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Активы Новикомбанка за 9 месяцев выросли на 8,1% — до 510,3 млрд руб. Кредитный портфель увеличился с начала года на 22,7%, составил на 01.10.2020г. 460,4 млрд руб. и позволил Банку по итогам отчетного периода получить чистый процентный доход в размере 12,9 млрд руб. Позитивную динамику демонстрирует и ресурсная база Новикомбанка. Объем средств, привлеченных Банком в ходе обслуживания клиентов, вырос на 6,3% до 457,5 млрд руб. Собственные средства (капитал) за 9 месяцев 2020 года выросли на 25,9% до 61 946,8 млн руб.



«Новикомбанк демонстрирует рост активов и прибыли, продолжает наращивать капитал, создавая основу для дальнейшего расширения деятельности. Профессиональный подход к избирательному принятию риска и сформированная обширная клиентская база, объединяющая качественных заемщиков, позволяет Новикомбанку обеспечить бесперебойным финансированием все важнейшие проекты российской экономики», — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.