Лекух: Москва может себе позволить выйти на рынок займов
18:20 12.11.2020
Московские власти не намерены сокращать инвестиционные программы из-за пандемии COVID-19. Вместо этого правительство города планирует привлекать займы, что отражено в одобренном в среду Мосгордумой проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
«Очевидная вещь: московская экономика должна оставаться на плаву вне зависимости от развития ситуации с пандемией. При этом из-за пандемии Москва недополучила довольно серьезные доходы. Поэтому власти предлагают нестандартные решения. На рынок займов столица не выходила более десяти лет. Но самое главное не это, а то, что Москва может себе это позволить: у Москвы низкая долговая нагрузка», – считает экономический обозреватель Дмитрий Лекух.
Эксперт также отметил, что серьезного влияния на устойчивость бюджета привлечение займов оказать не должно.
«Нельзя не отметить и московские меры поддержки бизнеса, то есть своевременную, вменяемую, конкретную и адекватную политику властей. В том числе, кстати, вырабатываемую и в ходе диалога с представителями бизнес-сообщества. Опыт антикризисных мер, как я понимаю, также учитывался при бюджетном планировании: на будущий год сохранены расширенные перечни получателей субсидий, введены новые стимулирующие мероприятия для экспортеров и онлайн-площадок», – добавил Дмитрий Лекух.
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