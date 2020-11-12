Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани - источник
18:40 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 250 человек были эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ", - сказал он.
На тушение пожара направлен пожарный поезд, добавил собеседник агентства.
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