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Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани - источник

18:40 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 250 человек были эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ", - сказал он.

На тушение пожара направлен пожарный поезд, добавил собеседник агентства.

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