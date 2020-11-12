Власти Дании передумали уничтожать норок

20:00 Источник: Эхо Москвы

Власти Дании отказались от планов уничтожить до 17-ти миллионов норок из-за коронавируса. Как заявил министр по вопросам продовольствия, рыболовства, а также гендерного равенства Моген Йенсен, правительство постарается спасти животных.

Ранее правительство Дании решило уничтожить всех норок на зверофермах из-за того, что животные заразились коронавирусом, и возникли опасения, что вирус мутировал и может затем передаться человеку. Эхо Москвы