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НОВОСТИ

Власти Дании передумали уничтожать норок

20:00 12.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Дании отказались от планов уничтожить до 17-ти миллионов норок из-за коронавируса. Как заявил министр по вопросам продовольствия, рыболовства, а также гендерного равенства Моген Йенсен, правительство постарается спасти животных.

Ранее правительство Дании решило уничтожить всех норок на зверофермах из-за того, что животные заразились коронавирусом, и возникли опасения, что вирус мутировал и может затем передаться человеку.  Эхо Москвы

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