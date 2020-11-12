Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Петербурга
20:40 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Виктора Миненко. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
"Освободить Миненко Виктора Александровича от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного решения", - говорится в постановлении. - Направить постановление Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию Российской Федерации".
В конце сентября ЦИК признал работу избиркома Санкт- Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие Миненко. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова также предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить с себя полномочия в связи с неудовлетворительной работой.
НОВОСТИ
- 20:00 12.11.2020
- Власти Дании передумали уничтожать норок
- 19:20 12.11.2020
- Минкультуры предлагает узаконить бесплатное второе высшее по творческим специальностям
- 18:40 12.11.2020
- Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани - источник
- 18:20 12.11.2020
- Лекух: Москва может себе позволить выйти на рынок займов
- 18:18 12.11.2020
- Новикомбанк за 9 месяцев получил прибыль 10,5 млрд руб.
- 18:00 12.11.2020
- Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви и всех фигурантов его дела
- 17:32 12.11.2020
- Дефицит лекарств в некоторых регионах признали в Кремле
- 17:12 12.11.2020
- Экс-губернатор Белых просит заменить оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание
- 17:00 12.11.2020
- При крушении вертолета на Синае погибли пять военнослужащих США, француз и чех - портал
- 16:32 12.11.2020
- Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать