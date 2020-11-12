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Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Петербурга

20:40 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Виктора Миненко. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Освободить Миненко Виктора Александровича от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного решения", - говорится в постановлении. - Направить постановление Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию Российской Федерации".

В конце сентября ЦИК признал работу избиркома Санкт- Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие Миненко. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова также предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить с себя полномочия в связи с неудовлетворительной работой. 

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