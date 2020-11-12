Регионам предложили дать право переносить начало учебного года на 1 октября

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Регионам хотят дать право переносить начало учебного года на 1 октября. В разных субъектах летний период заканчивается в разное время, поэтому школьники и студенты смогут выйти на учебу позднее.

Об этом телеканалу «360» заявил автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

«В ряде регионов лето наступает поздно, и в сентябре ещё тёплая погода. На Дальнем Востоке океан ещё теплый, то есть детишки могут купаться. Из-за того, что все обязаны первого сентября идти в школу, ну или в высшие учебные заведения, у них это не получается», — заявил он.

Также депутат напомнил о заявлении главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что разрешённое трехдневное голосование невозможно совместить с учебным процессом. В школах, колледжах и вузах открываются участки для голосования. В этом случае перенос начала учебного года на 1 октября оправдан. Говорит Москва