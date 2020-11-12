0
0
0
НОВОСТИ

В Ватикане делают тесты на коронавирус бездомным жителям Рима

22:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бесплатные тесты на коронавирус делаются в мобильной амбулатории под колоннадой Бернини на площади Святого Петра. Об этом сообщил в четверг президент Папского совета по содействию новой евангелизации монсеньор Рино Физикелла, представляя инициативы к учрежденному Папой Римским Франциском 15 ноября Всемирному дню бедных, указывается на портале "Ватиканские новости".

По словам священнослужителя, тест в утренние часы могут сделать бездомные, которые пользуются ночлежкой. "За две недели делалось по 50 тестов в день", - уточнил он. Медицинский персонал делает также прививки от гриппа.

Это не первая благотворительная акция Ватикана. Ранее под колоннадой устанавливались души и приглашался парикмахер для бездомных, а также раздавались теплые одеяла, зонты и горячая еда тем, кто находит ночлег в окрестностях папского города-государства. Инициативы реализуются службой Папских милостей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 12.11.2020
Регионам предложили дать право переносить начало учебного года на 1 октября
0
121
20:40 12.11.2020
Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Петербурга
0
162
20:00 12.11.2020
Власти Дании передумали уничтожать норок
0
215
19:20 12.11.2020
Минкультуры предлагает узаконить бесплатное второе высшее по творческим специальностям
0
247
18:40 12.11.2020
Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани - источник
0
280
18:20 12.11.2020
Лекух: Москва может себе позволить выйти на рынок займов
0
290
18:18 12.11.2020
Новикомбанк за 9 месяцев получил прибыль 10,5 млрд руб.
0
262
18:00 12.11.2020
Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви и всех фигурантов его дела
0
323
17:32 12.11.2020
Дефицит лекарств в некоторых регионах признали в Кремле
0
361
17:12 12.11.2020
Экс-губернатор Белых просит заменить оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание
0
345

Возврат к списку