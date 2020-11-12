В Ватикане делают тесты на коронавирус бездомным жителям Рима

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бесплатные тесты на коронавирус делаются в мобильной амбулатории под колоннадой Бернини на площади Святого Петра. Об этом сообщил в четверг президент Папского совета по содействию новой евангелизации монсеньор Рино Физикелла, представляя инициативы к учрежденному Папой Римским Франциском 15 ноября Всемирному дню бедных, указывается на портале "Ватиканские новости".

По словам священнослужителя, тест в утренние часы могут сделать бездомные, которые пользуются ночлежкой. "За две недели делалось по 50 тестов в день", - уточнил он. Медицинский персонал делает также прививки от гриппа.

Это не первая благотворительная акция Ватикана. Ранее под колоннадой устанавливались души и приглашался парикмахер для бездомных, а также раздавались теплые одеяла, зонты и горячая еда тем, кто находит ночлег в окрестностях папского города-государства. Инициативы реализуются службой Папских милостей.