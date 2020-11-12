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Единоросс Козлов: В бюджете надо учесть допсредства на обманутых дольщиков

22:48 12.11.2020

В проекте бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов нужно предусмотреть дополнительные средства для помощи обманутым дольщикам, полагает депутат столичной городской думы, единоросс Александр Козлов.

По его словам, проект бюджета депутаты уже рассматривали на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и земле пользованию. "В целом комиссия поддержала проект бюджета и рекомендовала его к принятию в первом чтении. Хочу отметить, что в бюджете Москве следует выделить дополнительные средства для решения проблемы дольщиков, права которых были нарушены, и учесть этот вопрос при обсуждении проекта финансового плана города на следующий год", - заявил парламентарии.

Как говорит Козлов, проблемы тех, кто приобрёл квартиру, но не может веселиться в неё из-за недобросовестных действий девелоперов очень актуальна для мегаполиса."Новая Москва динамично развивается в последние годы. В нашем округе вопрос стоит особенно остро. Я буду добиваться, чтобы из бюджета были выделены дополнительные средства на достройку проблемных объектов" , - сказал депутат.

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