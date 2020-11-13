Мэра Томска задержали сотрудники правоохранительных органов
09:00 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
СК подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна по подозрению в превышении полномочий.
Источник в силовых структурах ранее сообщил ТАСС, что Кляйна задержали утром в пятницу сотрудники правоохранительных органов.
"Кляйн задержан утром сегодня", - сказал собеседник агентства. По данным источника, Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий.
Кляйну 61 год, он избран мэром Томска в 2013 году, сменив на этом посту ушедшего в отставку Николая Николайчука. До того руководил ОАО "Томское пиво" - одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.
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