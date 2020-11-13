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NYT рассказала о действиях Трампа при объявлении победы Байдена

09:20 13.11.2020 Источник: Lenta.ru

В США рассказали о действиях президента Дональда Трампа в случае объявления об официальной победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Согласно данным американского издания, сразу после сертификации штатами победы демократа Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.

Советники Трампа сообщают, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства. По их словам, сам Трамп осознает, что все кончено. Они также отмечают, что шансы республиканца найти какие-либо серьезные нарушения, которые могли бы изменить ход голосования, крайне малы.

Ранее суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о законности голосов, подданных по почте, на выборах главы государства. Штаб президента настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Суд постановил, что госсекретарь не обладает подобными полномочиями, и часть бюллетеней была отбракована.

10 ноября генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.  Lenta.Ru

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