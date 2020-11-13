В Петербурге сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»
09:32 13.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Роспотребнадзор и полиция сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте издания «Сноб» со ссылкой на журналиста Рената Давлетгильдеева, силовики приехали по заявлению депутата Госдумы Виталия Милонова. По словам Давлетгильдеева, показы фильмов пока переведены в онлайн-формат. Эхо Москвы
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