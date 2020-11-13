РФ запретила поставки мяса птицы из Японии

10:00 Источник: Интерфакс

Россия запретила поставки птицеводческой продукции из Японии. Как сообщается в материалах Россельхознадзора, это решение принято в связи с регистрацией в стране высокопатогенного гриппа птиц.

Запрет распространяется на живую птицу и инкубационные яйца, мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы за исключением обработанной способами, которые обеспечивают разрушение вируса. Кроме того, ограничен ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы. Запрещен и транзит птицы по территории РФ.