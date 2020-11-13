Самовольно построенную базу отдыха у Байкала в Бурятии снесли по решению суда
10:05 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд вернул в федеральную собственность участок земли рядом с Байкалом на севере Бурятии, где незаконно была построена база отдыха. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
"В 2018 году общественный резонанс приобрело дело о незаконном предоставлении администрацией Северо- Байкальского района Республики Бурятия бесплатно в собственность гражданину озера Личимо площадью более 250 тыс. кв. метров под видом земельного участка. <...> Прокурор обратился в суд с иском, <...> решение суда фактически исполнено, озеро Личимо возвращено государству, а самовольная турбаза снесена", - сообщили в ведомстве.
Владелец турбазы успел построить на незаконно присвоенном участке двухэтажный дом, летнюю беседку, баню, а за проход к озеру взимал с отдыхающих плату. На подъезде к озеру был установлен шлагбаум, часть земельного участка огородили деревянным забором, установленным вплотную к водоему. "На момент прокурорской проверки база отдыха функционировала и была выставлена на продажу вместе с озером за 32,8 млн рублей", - отметили в прокуратуре.
Ранее по материалам проверки природоохранной прокуратуры в отношении главы Северо-Байкальского района было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), но уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Озеро Личимо ранее использовалось для промышленного рыбоводства, оно находится в 4,5 км от Байкала и имеет с ним гидрологическую связь - расположено в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
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