Депутат исключил возможность переговоров с Украиной о воде для Крыма
10:32 13.11.2020 Источник: Lenta.ru
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет исключил возможность переговоров с Украиной по поводу поставок воды в Крым. По его словам, смысла диалоге нет, поскольку Киев не сможет гарантировать безопасность воды. Об этом сообщает РИА Новости.
«Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду», — сказал он. Шеремет также напомнил об отсутствии гарантий на то, что Украина вновь не перекроет поставки и не станет шантажировать крымчан.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил вероятность войны с Россией за подачу воды в Крым. По его мнению, такого конфликта не предвидится. Он также отметил, что в настоящее время полуострову хватает воды, которую ему поставляют. Lenta.Ru
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