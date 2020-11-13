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НОВОСТИ

Депутат исключил возможность переговоров с Украиной о воде для Крыма

10:32 13.11.2020 Источник: Lenta.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет исключил возможность переговоров с Украиной по поводу поставок воды в Крым. По его словам, смысла диалоге нет, поскольку Киев не сможет гарантировать безопасность воды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду», — сказал он. Шеремет также напомнил об отсутствии гарантий на то, что Украина вновь не перекроет поставки и не станет шантажировать крымчан.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил вероятность войны с Россией за подачу воды в Крым. По его мнению, такого конфликта не предвидится. Он также отметил, что в настоящее время полуострову хватает воды, которую ему поставляют.  Lenta.Ru

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