В России за сутки выявили 21 983 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
11:01 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 983, это новый максимум с начала пандемии, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Прежний максимум, зафиксированный 9 ноября, равнялся 21 798 случаям. В общей сложности, по данным штаба, в России подтверждено 1 880 551 случаев заражения.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 18 735, до 1 406 903. В стране выписывают более 18 000 пациентов уже третий день подряд. Доля уже выздоровевших россиян возросла до 74,8%.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России третий день подряд превышает 400 - за минувшие сутки было зарегистрировано 411 смертей. В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 32 443 человека, или 1,73% заразившихся, следует из данных штаба.
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