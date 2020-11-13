Более 40% россиян поддерживают идею продления зимних каникул - опрос
11:05 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 44% опрошенных россиян выступили за увеличение продолжительности новогодних праздников на две недели (до 24 января) с сохранением зарплат. При этом каждый третий выступил против такой инициативы, говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.
"Инициатива увеличить январский отдых на две недели с сохранением зарплаты нашла поддержку у 44% россиян. <...> Каждый третий против предложения", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что затруднились ответить 23%.
При этом чем старше респонденты, тем больше скепсиса и меньше голосов в поддержку инициативы: 55% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет.
Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии.
Опрос проводился 11 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет во всех округах России.
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