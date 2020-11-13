Упреки в сторону РФ в предательстве из-за позиции по Карабаху несостоятельны - Песков
11:20 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Упреки в сторону России в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении при решении конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно не состоятельны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT.
"Упреки в отношении России абсолютно не состоятельны", - ответил Песков на замечание о том, что РФ якобы не оказывала существенной поддержки Армении при решении конфликта в Карабахе, а часть армян расценивает позицию России как предательство.
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